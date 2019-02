Was passiert am Bahnhof mit den Umsteigern?

Zum Artikel „Viertes Gleis für bessere Stadtbahn-Verbindungen“ vom 8. Februar:

Während die Mannheimer Stadtplaner für die Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes zur Bundesgartenschau noch „Zielvisionen“ entwickeln wollen, ist man schon fleißig dabei, die Stadtbahnhaltestelle am Mannheimer Hauptbahnhof für die Mobilität der Zukunft fit zu machen.

Mitten auf dem Kaiserring soll dafür viel Platz geschaffen werden für neue Bahnsteige und Gleise in Fahrtrichtung Schloss und Ludwigshafen. Sicher, die Busse und Bahnen werden dann dort prima fahren und halten können. Die Gleisbauingenieure der RNV verstehen ihr Handwerk. Aber was passiert eigentlich mit den Fahrgästen, die dort einmal ein-, um- und aussteigen sollen?

Wie sollen zum Beispiel die aus dem Bahnhof kommenden ortsunkundigen Reisenden bei den künftig nach Fahrtrichtung weit auseinandergezogenen Haltestellen erkennen, welcher Bahnsteig für sie der richtige ist, bevor sie mit Koffern und Taschen den Weg zum Kaiserring antreten? Und was, wenn es der falsche ist, und sie zum weit entfernten Bahnsteig für die Gegenrichtung laufen müssen? Und das alles ohne Wetterschutz auch bei Regen, Schnee und Wind?

Irgendwie entspricht dies nicht so ganz der sonst so gern propagierten Forderung nach attraktiven, kundenfreundlichen und kompakten Umsteigeanlagen. Bei einer intelligenten und optimalen Flächennutzung sollte es doch eigentlich möglich sein, auch am bisherigen Standort direkt vor dem Bahnhof, eine kompakte und den künftigen Verkehrsanforderungen gerecht werdende Haltestellenanlage zu errichten.

Ausreichend viele Sitzgelegenheiten und eine helle und optisch repräsentativen Überdachung des gesamten Haltestellenkomplexes müssten dann den Fahrgästen eine Aufenthaltsqualität bieten, wie man sie eigentlich bei einer so zentralen und stark frequentierten Einrichtung im Öffentlichen Personennahverkehr erwarten darf. Gerhard Noack, Mannheim

