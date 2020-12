15 Millionen für die ,Landshut‘“ und „Sanierung der Landstraßen“. Diese beiden Artikel passen wie die Faust aufs Auge. Hier werden für ein altes Flugzeug 15 Millionen vom Staat ausgegeben, das keinem Menschen was nützt und auch in Zukunft jedes Jahr nur Kosten erzeugt. Auf der anderen Seite können unsere Landstraßen nicht in Ordnung gehalten werden, weil kein Geld da ist.

Ich frage mich nur, was unsere Politiker in Berlin im Kopf haben? Unser nächster Haushalt für 2021 wird mit etwa 30 Prozent neuen Schulden verabschiedet. Ich frage mich, was tun unsere 709 Abgeordneten. Es sind mindestens 300 zu viel, sonst könnten nicht so viele unsinnige Beschlüsse gefasst werden. Ich könnte noch viele solcher Fälle aufzählen.

