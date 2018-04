Weltfremd und sehr bürgerfern

Anzeige

Es ist leider einfacher, an den Menschen zu sparen, die sich nicht gegen solche Maßnahmen wehren oder wehren können. Meist sind solche Menschen in Seniorenheimen untergebracht und haben gar nicht die Gelegenheit, gegen solche Dinge anzugehen. Zum anderen, was sollen sie mit einem Präsentkorb anfangen? Mit Sicherheit wäre es sinnvoller gewesen, einen kleinen Blumenstrauß und ein Geldgeschenk zu schicken. Damit könnten die Geburtstagskinder sich aussuchen, ob sie sich einmal außer der Reihe ein Stück Kuchen genehmigen oder wieder einmal zum Frisör oder zur Fußpflege gehen wollen. Denn diese Dinge müssen die meisten Seniorenheim-Bewohner selbst bezahlen.

Außerdem sind die älteren Mitbürger bestimmt noch stolz auf ihre Stadt und würden sich über eine kleine Aufmerksamkeit seitens dieser sehr freuen. Dass manche Angehörige durch einen persönlichen Besuch genervt wären, kann ich nachvollziehen, will man doch, wenn ein solcher Besuch angesagt ist, alles besonders gut und schön machen und es nimmt mit Sicherheit einige Zeit in Anspruch, dies alles zu arrangieren. Bleibt nur zu hoffen, dass auch unsere Stadtoberen ein Einsehen haben und ihren Entschluss nochmals überdenken.

Herzlose Stadtverwaltung: Die Stadt spart bei den ältesten Bürgern, indem weniger und mit geringer wertigem Geschenk gratuliert wird – und spart damit 6000 Euro pro Jahr. Es ist nicht zu fassen, noch erbärmlicher und unsensibler kann Politik und Verwaltung nicht handeln.

Wenn Politik und Verwaltung sparen wollen, ist das grundsätzlich zu loben. Aber bitte nicht so. Bitte mit Augenmaß. Es gibt andere Einsparpotenziale in unserer Stadt, wenn man sie genutzt hätte, könnte man die bisherige Geschenkhäufigkeit beibehalten und den Wert verdoppeln. Hier ein Beispiel: Das Technische Rathaus ist marode, weil die ordnungsgemäße laufende Instandhaltung und Instandsetzung seitens der Stadt nicht durchgeführt wurde. Es muss deshalb abgerissen werden. Dieses alleine ist schon eine Ungeheuerlichkeit.

Diese Ungeheuerlichkeit geht aber weiter. Weil kein Ersatzgebäude da ist, muss man in dem maroden Gebäude bleiben, aber man muss es sichern, damit herabfallende Gebäudeteile keine Personen- und Sachschäden verursachen. Die Sicherungsmaßnahmen kosten pro Monat 75 000 Euro (Einschätzung der Stadtverwaltung in 2013). Wahrscheinlich ist dieser Wert heute schon wesentlich höher. Diese Sicherungsmaßnahmen sind seit 2012 erforderlich.

Fertigstellungstermin des neuen technischen Rathauses ist, wegen der bekannt gewordenen Verzögerungen, wahrscheinlich 2021 (geplant war 2020). In zehn Jahren sind dann für die Sicherungsmaßnahmen neun Millionen Euro ausgegeben worden; dieses wird dann als alternativlos hingenommen. Aber 6000 Euro für unsere ältesten Bürger will man einsparen. Welch ein Hohn!

„Weniger Glückwünsche vom Rathaus; einfach kleinlich“, wenn sich schon die Mitarbeiter des Rathauses Gedanken über solche „Sparmaßnahmen“ machen müssen, ist das sehr, sehr traurig. Hat Herr Kurz keine anderen „Ideen“, Gelder einzusparen? Wie Herr Ragge mit Recht schreibt, ist so eine geplante Einsparung äußerst kleinlich, ja kleinkariert! Was sind schon 6000 Euro bei einem Milliardenhaushalt?

Dass jetzt ausgerechnet unsere über 100-jährigen Mitbürger/innen zur jährlichen 42-Millionen-Einsparung der Stadt beitragen sollen, kann doch nur ein bösartiger Streich sein. Es ist nicht zu glauben. Und Argumente und Erklärungen gibt es da… Hat der Sprecher der Stadt allen Ernstes erwartet, dass sich über 100-jährige Menschen beschweren, dass an ihnen gespart wird? Diese wissen doch wahrscheinlich gar nichts von dieser obskuren Sparmaßnahme. Und auf „Krawall gebürstet“ sind betagte Menschen vielleicht auch nicht gerade. Und wen wundert es ernsthaft, dass die Kommunikation über Angehörige und nicht über die Jubilare persönlich läuft? Es ist doch wohl höchst unwahrscheinlich, dass 100-Jährige ihre eigene Geburtstagsparty schmeißen und organisatorisch vorbereiten.

Die angegebenen 6000 Euro Ersparnis machen meiner Rechnung nach zirka 0,014 Prozent der anvisierten Einsparsumme aus. Da wüsste ich auf Anhieb wahrlich zahlreiche andere Möglichkeiten, wie in der Verwaltung selber ein Vielfaches dieser Summe gespart werden könnte.

Ausgerechnet an ihren ältesten Bürgern muss die Stadt nun sparen? Wie Herr Ragge richtig bemerkt, waren sie es, die in der Nachkriegszeit besonders gefordert waren und erheblich zu dem heutigen Wohlstand beigetragen haben. Mit (unnötigen!) Abrissen wie Kunsthalle, Technischem Rathaus, Parkhaus N 2 und anderen schaufelt die Stadt haufenweise Geld zum Fenster hinaus. Kostspielige Reisen unserer Stadträte zu Events in unseren Partnerstädten stehen auf der Tagesordnung. Und jetzt müssen 16,44 Euro pro Tag an den Senioren eingespart werden! Armseliges Mannheim!

Der Artikel hat mich fast sprachlos gemacht. Ist die Stadt so arm, dass sie ausgerechnet an den 40 über 100-jährigen Mitbürgern sparen muss? Vor wenigen Tagen noch jubelte Mannheim über die 1740 Anmeldungen als Erstwohnsitz. Pro Bürger erhält die Stadt rund 2000 Euro im Jahr vom Bund – eine Mehreinnahme von 3,5 Millionen Euro pro Jahr. Die 6000 Euro, die für die Geburtstagsgratulationen eingespart werden, belaufen sich gerade einmal auf 0,17 Prozent dieser Summe. Die Argumentation, über die Glückwünsche freuten sich nur 40 Prozent der Jubilare, und die Kommunikation liefe in diesen Fällen fast ausschließlich über die Angehörigen, erscheint – oberflächlich betrachtet – vielleicht richtig.

Die Frage ist jedoch: Wie viele der über 100-jährigen sind überhaupt noch in der Lage, sich eigenständig und ohne Hilfe von Angehörigen schriftlich oder telefonisch bei der Stadt zu bedanken? Denken alle Angehörigen daran, sich zu bedanken? Wie hoch ist unter den 40 Personen die Anzahl derer, die im Heim leben und niemand haben, der sich für sie bedankt? Es ist schwer vorstellbar, dass sich 60 Prozent, also 24 von 40 Jubilaren, nicht über die Glückwünsche freuen. Es kommt nicht darauf an, dass ein Präsentkorb im Wert von 55 Euro übergeben wird. Ein netter Glückwunschbrief und eine Packung „Mannemer Dreck“ und/oder eine Flasche Wein genügen. Auf die Geste kommt es an.

Meine Mutter ist 1914 in Mannheim geboren und hat 99 Jahre lang dort gewohnt, bis sie aus Altersgründen zu uns in den Taunus gezogen ist. Sie ist nach wie vor mit Leib und Seele Mannheimerin, die längste Abonnentin des „Mannheimer Morgen“ (seit Erscheinen der Zeitung, die sie auch jetzt noch täglich erhält) und hat nach fünf Jahren immer noch Heimweh nach Mannheim. Wir haben sie nicht umgemeldet, da sie sich immer noch als Mannheimerin fühlt und auch bleiben möchte. Sie wird bei ihrem demnächst anstehenden 104. Geburtstag mit Sicherheit den Glückwunschbrief aus dem Mannheimer Rathaus vermissen.

