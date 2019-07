Wenig, was zu tun ist

Mein Dank an alle, auch an den Bauhof, wenn Wiesen und Straßenränder, die den Verkehr nicht beeinträchtigen, nicht gemäht werden, sondern blühen dürfen und Insekten und Bienen Nahrung geben. Auch für die Seele tut es einfach nur gut, am Radfahrwegrand bunte Wiesen zu sehen und Brennnesseln, die Anlegestellen für Eier sind, die zu Raupen werden und sich zu Schmetterlingen entwickeln.

Nachdem die Zahlen vom rasanten Insektensterben durch die Medien gehen, sind wir aufgerufen zu handeln.

Dass für uns Menschen Insekten und Bienen, die für die Bestäubung der Blüten für Früchte und Gemüse überlebensnotwendig sind, weiß jeder, aber unser Verhalten hinkt dieser Tatsache hinterher. Mir zum Beispiel ist es erst vor kurzem bewusst geworden, dass ich unseren kleinen Vorgarten im Elternhaus als Bienenwiese umgestalten kann und ihn nicht mehr als kurzen gepflegten Rasen haben muss.

Wichtig zu wissen ist, dass Insekten in Stängeln von mehrjährigen Stauden wie Fenchel und Goldquirl überwintern.

Deshalb die Pflanzen den Winter über stehen lassen. Es ist wenig, was wir tun müssen.

