„Wer Kritik nicht verträgt, sollte sich fern halten“

Das darf nicht wahr sein! Wie aus den Medien bekannt wurde, fordert die AfD Schüler auf, über die eigens dafür eingerichtete AfD-Plattform, ihre Lehrer zu verpetzen, wenn sich diese über die AfD kritisch äußern. Sie missbraucht Kinder und Jugendliche, um den Lehrern einen Maulkorb anzulegen.

In einer Demokratie herrscht Meinungsfreiheit und das beinhaltet auch Kritik. Wer Kritik nicht verträgt, sollte sich aus der Politik fern halten.

Ich fordere die Lehrer auf, sich diesem System zu widersetzen. Und ich appelliere an alle Wähler. Überlegt Euch gut, was ihr in Zukunft wählt.

Es liegt an uns, ob die AfD noch größer wird, oder ob diese, meines Erachtens demokratie- und verfassungsfeindliche Partei, endlich verschwindet.

Ich weiß, dass jetzt Leserbriefe gegen mein Schreiben folgen, aber das interessiert mich nicht. Denn: ich lasse mir von so einer Partei nicht den Mund verbieten!

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 16.10.2018