Wertvoller Service für die Kunden

Anzeige

Zum Artikel „Briefmarken beim Bäcker“ vom 20. Juni:

Schade, dass mit dem Wegfall der vom Freya-Shop (Carmen Groß) erbrachten Post-Dienstleistungen dem Freyaplatz ein weiteres Stück Attraktivität verlorengeht. Wie nützlich die Postfiliale am Freyaplatz war (und auch in Zukunft ist), kann jeder bezeugen, der viel Zeit in der Schlange vor den Schaltern im Postamt Waldhof zubrachte. Insofern hat Bezirksbeirätin Andrea Jessen (SPD) recht: Es ist ein ausgesprochener Glücksfall, dass Döringer’s Backhaus in die Bresche springt. Für die Bewohner rund um den Freyaplatz, die bisher ihre Post um die Ecke hatten, ergibt sich ein weiterer Anmarschweg. Für die Bewohner im Siedlungsgebiet wird der Weg kürzer. Es hätte gut gepasst, wenn auch Nutznießer der neuen Post-Nähe im „MM“-Bericht zu Wort gekommen wären. Döringer erbringt mit der Übernahme des Postdienstes einen Service für seine Kunden und die Gartenstädter. Konkret: Döringer springt ein, wo andere abwinken, weil die Rendite nicht attraktiv ist. Nur der Klarheit halber sei gesagt, dass es nicht etwa die Bundespost ist, die am Freyaplatz ihre Bankdienstleistungen einstellt. Die Postbank trägt längst nur noch den Namen Post, ist längst Deutsche Bank. Und die hat sich nunmehr zum zweiten Mal aus der Gartenstadt verabschiedet.

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/2KrIDY2