Wie fühlen sich todkranke Menschen?

Zum Thema „Organspende“

Die erste Herztransplantation wurde am 3. Dezember 1967 in Kapstadt durchgeführt; am 3. November 1971 wurden die ersten Organspendeausweise ausgegeben. Jetzt wird es mir ganz schlecht bei diesem Thema: Ja, es sind unschöne Dinge passiert in dieser Thematik, wie überall unschöne Dinge passieren.

Ich habe die Bundestagsdebatte zur Widerspruchsregelung genau verfolgt. Herr Prof. Lauterbach hat es ganz schlicht gesagt – der Mensch muss auch geben können und nicht nur nehmen, so steht es schon im Alten Testament. Und er sagte noch etwas – zugegeben ein bisschen gewagt, aber durchaus überlegenswert. „Wer keine Organe spenden will, sollte auch bei Bedarf kein Organ bekommen.“

Mir ist wichtig, zu helfen

Organe an Menschen zu geben, dies sonst dem Tod geweiht wären, ist der größte Liebesdienst, den ein Mensch einem anderen Menschen erweisen kann! Das ist auch meine Überzeugung. Menschen, die mühsam nach Luft ringen, Kinder, die Kunstherzmaschinen hinter sich herziehen, weil sie ohne den Apparat sofort sterben würden, schwerst Leberkranke – all diese Menschen stehen Ängste aus, wie viele Tage sie noch leben dürfen, die sich die meisten Menschen gar nicht vorstellen können. Ja, der Gedanke über das Sterben ist nicht schön und ich respektiere zwar, dass Menschen sich nicht ausweiden lassen wollen, verstehen kann ich es nicht.

Mir ist wichtig, zu helfen, und wenn ich tot bin, merke ich ja nicht mehr, was mit mir geschieht. Und manchmal denke ich, wie viele gesunde Organe werden beerdigt, die todkranken Menschen ein neues Leben schenken könnten.

Widerspruchslösung klappt doch in anderen Ländern ohne Probleme, hier wieder mal nicht – sie wurde im Bundestag abgelehnt. Wie mögen sich all die todkranken Menschen fühlen, bei dieser Entscheidung? Hier hat sich der Bundestag etwas sehr Beschämendes geleistet (milde ausgedrückt).

