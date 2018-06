Wie man sich auf der Autobahn verhält

Anzeige

Zum Artikel „Zu schnelle Autofahrer riskieren Mitschuld“ vom 9. Juni:

Was tun bei Dränglern? Ich fahre fast jeden Tag auf der Autobahn, auch gerne schnell. Ihr Aufruf, sich Notizen/Fotos/Filmaufnahmen zu machen oder die 110 anzurufen – aber bitte mit Freisprechanlage – kann ich in keiner Weise nachvollziehen. Sie sprechen ja nur eine Gruppe von Fahrern an. Die weitaus größere Personengruppe sind die, die das provozieren und schlicht und einfach nicht wissen, wie man sich auf einer Autobahn verhält.

Rechte Spur für Lkw

Die notorischen Linksfahrer, diejenigen, die bei drei Spuren grundsätzlich in der Mitte fahren, diejenigen die der Meinung sind, die rechte Spur sei nur für Lkw. Von der Geschwindigkeit die gefahren wird ganz zu schweigen. Gefahren wird wie auf der Landstraße. Essen, trinken, rauchen, telefonieren (mit Handy am Ohr oder sogar SMS oder ähnliches schreiben) oder sich konzentriert unterhalten – gehört das auf die Autobahn?