Wie sozial ist die Sozialquote?

Wer die Beschlussvorlage zur Sozialquote liest, erfährt, dass der Durchschnittspreis bei Neubaumieten, also auch jene Mieten der GBG, derzeit bei 11,20 Euro pro Quadratmeter liegt. Außerdem erfahren wir dieser Tage, dass die GBG „seit 20 Jahren erstmals wieder Sozialwohnungen“ baut – und zwar auf Franklin – für eben jene 7,50 Euro. Dies sei aber nur möglich, weil die GBG Landesfördermittel erhält. Und dieses Modell findet jetzt Eingang in die am 3. Mai beschlossene „Sozialquote“ für den freien Immobilienmarkt. 30 Prozent der einbezogenen Wohnungen müssen dann für 7,50 Euro pro Quadratmeter angeboten werden. Und was ist mit dem Rest?

Wer zahlt am Ende?

Nach dem Mannheimer Quotenmodell hat der Investor dabei prinzipiell zwei Möglichkeiten: Entweder er beantragt ebenfalls Landesfördermittel oder er lässt es bleiben. Betrachten wir den letzten Fall und fragen uns, zu wessen Lasten die Differenz zwischen 11,20 und 7,50 Euro wohl gehen mag? Verzichten Investoren oder Vermieter großmütig auf das Drittel? Oder tragen das dann nicht eher die anderen 70 Prozent, das heißt die Nachbarn, die somit statt 11,20 Euro, dann eben 12,80 Euro pro Quadratmeter Miete zahlen, um die bezahlbare Miete von 7,50 Euro zu finanzieren? Was haben wir dann: 30 Prozent bezahlbaren und 70 Prozent gänzlich unbezahlbaren Wohnraum – und das im gleichen Haus?

