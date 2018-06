Wir brauchen Hoffnung

Anzeige

Die Psychologie lehrt, es gibt nichts Sensibleres als Gefühle. Das ist der Grund, weshalb die Menschen sich nicht nach Erkenntnissen sehnen, sondern nach Glück, Liebe und Hoffnung. Wir alle brauchen Hoffnung zum Leben. Wer schon könnte ohne sie leben? Ohne die Aussicht, dass etwas Wesentliches kommt. Für viele Menschen ist Weihnachten nicht mehr nur das Fest der Liebe, sondern ein Glaubensbekenntnis für das Hoffen. Viele auf dieser Welt kommen zumindest an diesen Festtagen von der Schattenseite des Lebens in das helle Licht. Manche werden nicht mehr hinter das Licht geführt, sondern mitten ins Licht hinein. Ohne Weihnachten wäre unser Herz eine finstere Sorgenkammer. Wer sein Herz an Weihnachten verliert, hat das Leben gewonnen.

Angesichts religions- und kulturübergreifender Festlichkeiten rund um die Wintersonnenwende reift der globale Wunsch, die Weihnachtszeit auch in Friedenszeit umzubenennen. Mögen - gerade jetzt - alle Menschen weltweit Glück und Friede in sich selbst finden. Fest steht: Die Ware Weihnacht ist nicht die wahre Weihnacht. Und es wäre auch viel erreicht, wenn unsere Träume von einer weißen Weihnacht einer weisen Weihnacht weichen. Weihnachten sollte nicht die Zeit sein, in der wir uns dafür beschenken, dass wir uns das ganze Jahr nichts geschenkt haben.

Peter Brück, Ilvesheim