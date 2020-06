„Wir brauchen viel mehr Antifa“

Im Leserbrief wird referiert, dass es in den USA durch Polizeigewalt in den USA mehr Tote von Weißen als von Schwarzen gab: in absoluten Zahlen wurden vom 1. Januar 2015 bis 25. April 2020 in der Tat mehr Weiße als Schwarze getötet, gemessen am Bevölkerungsanteil jedoch wurden pro einer Million Schwarzer 30 Menschen getötet, bei den Weißen sind es zwölf Tote.

Im Verhältnis zum Bevölkerungsanteil wurden also 2,5 mal mehr Schwarze als Weiße getötet. (Quelle: Washington Post).

Also ist dieser Aspekt kein Thema?

Die Bagatellisierung des Schicksals Schwarzer geht dann im Leserbrief weiter: In der vorgeschlagenen Parole „All lives matter“ wird der Rassismus gegen Schwarze fast unsichtbar, da auf diese Weise die besondere und seit Jahrhunderten bestehende Benachteiligung und Tötung speziell der Schwarzen nivelliert wird. Die Botschaft heißt nämlich im Klartext: „Ich glaube nicht, dass es mit Rassismus ein Problem gibt.“

Ja, noch etwas zur gehassten Antifa: Antifa als Organisation gibt es nicht. Punkt. Antifa heißt nichts weiter, als dass Menschen für die verbrieften Grund- und Menschenrechte aktiv vor allem gegen antidemokratische und faschistische Tendenzen eintreten. Das ist uneingeschränkt zu begrüßen, oder? Leider leben wir in einer politischen Welt, in der von der rechten politischen Ecke versucht wird, diese Haltung als „links“ zu diffamieren, dabei ist es bloß die politische Mitte.

Wenn’s nach mir geht, brauchen wir viel mehr Antifa. Wem das Kämpfen für Grund- und Menschenrechte allerdings nicht gefällt, versucht diese Bewegung natürlich zu diskreditieren.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 22.06.2020