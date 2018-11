„Wir kriegen es nicht in den Griff“

In den fünfziger Jahren gab es ein Sammelalbum mit dem Titel „Die wunderbare Welt von morgen“. Tausende Wissenschaftler sagten damals eine toll Zukunft voraus. Sie wollten die Atomkraft in den Griff kriegen. Sie haben sich leider geirrt.

Was kriegen wir denn in den Griff, die Überbevölkerung, den Hunger, die Kriege, die Gewalt?

Nichts von allem, wie es scheint, und wer sich mit dem Klima tiefgründiger befasst, wird bescheiden. Es lässt sich nicht in einfache Formeln bringen. Wir werden es nicht in den Griff bekommen, das ist leicht vorherzusagen.

Die Ursache der Probleme liegt tiefer, so zu sehen an dem einst fruchtbaren, bewässerten Euphrat-Tigris-Gebiet, heute trostlose Steppe, an Nordafrika und vielen Wüstenländern mehr.

Umgekehrt sehen wir an Israel, wie der Regen wieder einsetzt und das Land wieder erfolgreich ist. Wenn wir genau beobachten, sehen wir einen Zusammenhang in dem Abfall vom christlichen Gott und den Problemen wie Klima, Katastrophen ect.

Wir können die Menschheitsgeschichte verfolgen, wie wir wollen, und werden immer wieder zu dem Schluss kommen, dass der alte biblische Satz sich erfüllt: „Wenn ihr meine Gebote nicht haltet, wird euch euer Land keinen Ertrag mehr bringen“.

Schon sehen die Wissenschaftler voraus dass das Wasser in Europa bewirtschaftet werden muss und zum Öl des 21. Jahrhunderts wird.

Das Schicksal der Erde und der Natur ist ganz eng verknüpft mit dem Geschick der Menschheit, die alten Kulturländer sind heute verödet, und das ist kein Märchen und nicht vom Co2, sondern Resultat gottlosen Lebens.

