Wir sind als Mitmenschen gefragt

Anzeige

Es werden Unmengen an Steuergeldern in das Militär hineingesteckt, um sich „verteidigen“ zu können? Was soll denn da verteidigt werden – ich denke vor allem unser Wohlstand, den wir nur wenig mit anderen teilen wollen? Würde jeder Bürger in unserem Land oder in Europa bereit sein, ein ständiges kleines finanzielles Notopfer bereitzustellen, könnten in diesen Ländern entsprechende Projekte verwirklicht werden.

Die heutigen Entwicklungsländer waren oft für lange Zeit von europäischen Staaten beherrscht worden. Bis heute werden dort ihre Bodenschätze vor allem von solchen weltweiten Unternehmen benutzt, deren Profit nur wenig bei den Einheimischen ankommt. Ein Umdenken, ein Gesinnungswandel von uns allen ist von Nöten, um das Ganze mehr in den Blick zu bekommen. Uns darin als Teil des Ganzen zu verstehen, mit dem wir alle verwoben sind. Das, was ich mir als Lebensqualität zubillige, das auch anderen so zu gewähren. Sonst taugt unsere ganze Politik und Religion nichts. Wir sind hier also vor allem als Mitmensch gefragt – wie es mit unserer Mitmenschlichkeit wirklich bestellt ist.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 13.07.2018