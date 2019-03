Wir sollten auf die Straße gehen

Zum Debattenbeitrag „Warum müssen wir die Pflege mehr wertschätzen, Herr Wendt?“ vom 9. März:

Dem Beitrag von Herrn Wendt kann ich nur voll und ganz zustimmen! Wir müssen die Pflege mehr wertschätzen und nicht untätig bleiben, denn jeden von uns kann dieser Pflegenotstand treffen – oder er hat schon getroffen. Die Frage ist nur, wie können wir als Kassenpatienten etwas ändern? Auf die Politik können wir nicht vertrauen, da geht es immer nur ums Geld und nicht um diese bewundernswerten, unentbehrlichen Menschen.

Keiner dieser (wahrscheinlich) privat versicherten Politiker ist bereit, in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen mal eine Schicht mitzuarbeiten, oder zumindest die Pflegekräfte bei ihrem kräfte- und nervenaufreibenden Job zu begleiten. Sich einfach mal vor Ort von diesem unhaltbaren Zustand zu überzeugen. Sie würden danach bestimmt ganz anders an die Lösung des Pflegenotstandes herangehen!

Keine Würde in der Pflege

Wir sollten wohl (so wie die Schüler es uns zur Zeit vormachen), zusammen mit den Pflegekräften auf die Straße gehen und demonstrieren oder Briefe an das Gesundheitsministerium schreiben. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das steht in unserem Grundgesetz. In der Pflege ist das keinesfalls so. Weder für die Pflegenden, noch für die, die gepflegt werden müssen.

