W Du nicht willst, das man dir tu’, das füg auch keinem andern zu.

Die Unternehmer, die solche Zustände akzeptieren, müssten mindestens 14 Tage selbst dort arbeiten und untergebracht sein. Doch bei all diesem Wirrwarr von Handelsketten, industriellen Fleischwerken und weiteren Firmen sollten wir da nicht ganz unten anfangen?

1.) Jeder Bauer darf nur so viele Tiere halten, wie er selbst Futter für diese erzeugen kann. Oder höchstens im Verbund mit einem benachbarten Bauern zusammen. Heißt, einer hat mehr Ahnung von Tierhaltung und Pflege und der andere vom Anbau der Pflanzen, sprich vom Futter.

2.) Deshalb müssen die Ställe artgerecht sein, und die Tiere müssen genügend Auslauf haben.

3.) Wir Verbraucher gehören mit ins Boot.

Das heißt, der Bauer muss sich darauf verlassen können, dass wir ihm das Fleisch zu gegebener Zeit abnehmen und natürlich auch den gegebenen Preis dafür bezahlen.

Das bedeutet für mich weniger und seltener, aber ein hoch qualifiziertes und erstklassig schmeckendes Fleisch auf den Tisch. Natürlich heißt das für viele von uns, nicht mehr morgens Wurst, mittags Fleisch und abends wieder Wurst oder Fleisch. Vielleicht einmal pro Woche oder wie bei uns, höchstens einmal im Monat. Obendrein dankt es uns unsere verbesserte Gesundheit.

Der Gedanke an Fisch ist mir noch schrecklicher. Die Fische werden über, was weiß ich, wie viel Meter oder Kilometer in Schleppnetzen gezogen.

Kämpfen verzweifelt um ihr Leben, danach, an Bord, sterben sie langsam und qualvoll.

Und wie sind die Bedingungen auf den schwimmenden Fischfabriken für die Arbeiter, samt Unterkunft?

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 30.05.2020