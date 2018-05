Wo bleibt der Respekt?

Anzeige

Zum Artikel „Der Schleier hat meinen Glauben gestärkt“ vom 13. April:

Der Abonnent und Leser des „Mannheimer Morgen“ reibt sich verwundert die Augen und fragt sich, was in aller Welt die Redaktion dazu bewogen hat, der schon in Weinheim unangenehm aufgefallenen Frau Alma H. in der Freitagausgabe vom 13. April fast die ganze prominente Seite 3 zu widmen.

Will sie der AfD noch mehr Wähler in die Arme treiben, als diese leider ohnehin schon hat? Oder will wie Verständnis und Sympathie wecken für eine Frau, die vermutlich als Kriegsflüchtling aus Bosnien nach Deutschland gekommen ist und jetzt im vollen Bewusstsein, dass ihre Vollverschleierung in der sie aufnehmenden Gesellschaft „stört“, auf ihrer Vermummung in der Öffentlichkeit beharrt? Sollen wir uns über die Rückkehr einer achtköpfigen Familie freuen, der das Geld beim „Islam-Studium“ in Jordanien knapp geworden ist? Der die Stadt Weinheim eine Wohnung besorgen und den Unterhalt bezahlen „muss“?