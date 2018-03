Wo bleibt die Gleichheit?

Anzeige

Zum Leserbrief „Sind wir Mütter eigentlich weniger wert?“ vom 3. Februar:

Dem Leserbrief von Frau Elke Wunder bezüglich Ungleichbehandlung bei der Mütterrente kann ich nur zustimmen. Was soll das, lieber Herr Martin Schulz? Das Wort „Gerechtigkeit“ haben Sie bestimmt immer von irgendeinem Zettel abgelesen, denn in Ihrem Kopf gibt es dieses Wort nicht: soziale Gerechtigkeit.

Wie kann man nur so ein Machtgefühl entwickeln und so eine Ungerechtigkeit für richtig halten. Bei Ihnen sind also Mütter mit zwei Kindern nichts wert, den Orden bekommen erst die Mütter ab drei Kindern. Wie steht es da mit dem Gleichheitsgesetz? Schämen Sie sich!