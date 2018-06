Wo ist der Rechtsruck?

Anzeige

Zum Kommentar „Mehr Druck wäre schön“ vom 11. Juni:

Laut Herrn Vetter ist der „Rechtsruck“ im gesellschaftlichen Diskurs „deutlich vernehmbar“. Wo denn? Im Ihrer Zeitung, im „Spiegel“ oder in der „Zeit“? Im Artikel von Walter Serif über Udo Lindenberg? Im Artikel von Jörg-Peter Klotz über die Fantastischen Vier? Oder wenn Steffen Mack den Rückzug von Frau Martin kommentiert?

Wenn Jörg Meuthen seit zwei Jahren in keine Talkshow mehr eingeladen worden ist, wenn das Führungspersonal der Grünen fünfmal so oft in Talkshows eingeladen wird wie die Chefs der AfD? Dass sich Herr Vetter noch mehr Druck von links wünscht, das liegt exakt daran: „Es gibt heute gesellschaftliche Übereinkünfte, einen Mitte-Links-Konsens, gegen den man nicht verstoßen darf“, sagt der Schriftsteller Maxim Biller. Sowohl Herr Vetter als auch Herr Klotz sollten sich den Kommentar von Manfred Loimeier durchlesen: „Dass es nicht länger um die Etikettierung rechts oder links geht, sondern um tragfähige Lösungen gehen muss.“