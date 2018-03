Wo sind Toiletten und Müllcontainer?

Anzeige

Zum Artikel „Der Neue Messplatz wird als Autohof zweckentfremdet“ vom 5. März:

Die Schäden und Verschmutzungen auf dem Neuen Messplatz, verursacht durch Lkw-Fahrer, die dort ihre Fahrzeuge abstellen, sind natürlich sehr ärgerlich, wie der „Mannheimer Morgen“ berichtet hat. Aber immerhin gibt es dort eine öffentliche Toilettenanlage, die diesen Anteil der Verschmutzung schon mal aus dem öffentlichen Raum fernhält. Außerdem stehen dort wohl auch Müllcontainer.

Das ist leider nicht überall so, wo Lkw-Fahrer über Nacht und am Wochenende „campieren“. Im Rheinauer Hafengebiet stehen in der Antwerpener Straße regelmäßig mehrere Fahrzeuge, vor allem am Wochenende. Dort gibt es weder Toiletten noch Müllcontainer, die Umgebung im Naturschutzgebiet sieht entsprechend aus. Ist der Randbezirk unserer Stadt den Verantwortlichen gleichgültig? Immerhin führen dort entlang überregional kartierte Rad- und Wanderwege.