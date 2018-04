Wölfe sind nicht nur Kostenfaktor

Anzeige

Zum Artikel „Der Wolf auf die Abschussliste?“ vom 20. März:

In Ihrem Bericht wird, wie so oft, nur die ökonomische Kostenseite des Wolfes betrachtet. Keine Frage, der Wolf verursacht Schäden: Für jeden Schäfer muss es Ersatzzahlungen und Gelder für Schutzmaßnahmen geben. Dabei kann natürlich der emotionale Schaden mit Geld nicht wieder gut gemacht werden. Ein anderer ökonomisch sehr relevanter Aspekt wird in der Diskussion um den Wolf meist außen vor gelassen.

Wo Wölfe leben, wird der Wildbestand an Rotwild, Reh und Wildschwein auf natürliche Weise reduziert. Diese verursachen im Wald (Fraßschäden an Bäumen) und in der Landwirtschaft Schäden in Millionenhöhe. Allein in Rheinland-Pfalz betragen die Kosten durch Wildschäden 1,7 Millionen Euro pro Jahr.