Zahlen, bitte!

Anzeige

Insolvenzverfahren hat es im vergangenen Jahr in Rheinland-Pfalz gegeben. Wie aus einem Bericht des Statistischen Landesamts in Bad Ems hervorgeht, waren das 126 weniger als noch 2016. Die meisten Insolvenzverfahren seit 1985 hat es in Rheinland-Pfalz im Jahr 2010 gegeben (8036). dpa

528

Beschwerden sind 2017 von Patienten aus Hessen bei der Techniker Krankenkasse eingereicht worden – ein Anstieg um 21 Prozent gegenüber dem Vorjahr und ein Rekord: So viele Patienten wie nie zuvor haben einen Verdacht auf Behandlungsfehler gemeldet. dpa