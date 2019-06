Zahlen, bitte!

1,72

Millionen Tickets für Filme unter freiem Himmel sind im vergangenen Sommer verkauft worden, wie aus Zahlen der Filmförderungsanstalt FFA hervorgeht. In dem Jahr davor waren es 1,26 Millionen Tickets. Dabei sank die Zahl der Open Air-Kinos sogar: von 630 im Jahr 2017 auf 611 im Jahr 2018.

45

Grad Celsius herrschte diese Woche in Aswan im Süden Ägyptens. Nordafrika und der arabische Raum zählen zu den heißesten Regionen der Erde. In Mitribah in Kuwait, das an den Irak und an Saudi-Arabien grenzt, wurde 2016 die Höchstmarke von 54 Grad Celsius gemessen. dpa

