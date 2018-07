Zerbombtes Land wieder aufgebaut

Anzeige

Als ich kürzlich mit einem gleichaltrigen Herrn über unsere Jugend sprach, die eigentlich nie stattgefunden hat und den grausamen Krieg und die schlimme Gefangenschaft, hörte ein junger Mann (der vielleicht gerade eben auch Heft 321 gelesen hat) aufmerksam zu und konfrontierte uns mit der Feststellung und der Frage: „Ihr wart schön blöd, warum habt ihr denn nicht verweigert!“

Unsägliches erlebt

Dies war eigentlich nach schlimmen Erlebnissen meine traurigste Erfahrung! Wenn die wenigen noch verbliebenen Zeitzeugen, die in Altersheimen vor sich hindämmern, endlich sozialverträglich abgelebt sind, wird wohl (laut Heft 321) ein Bild einer ganzen mörderischen und Plündernden Generation im Gedächtnis bleiben. Einer Generation, die unsägliches erlebt hat und nach dem Krieg, ohne in ein anderes Land zu flüchten, in dem Milch und Honig fließt, sondern ein zerbombtes Land mir friedlichen und wohlhabenden Menschen wieder aufgebaut hat. Leserbriefe wie der von Herrn Kose schmerzen.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/2lxzrDz

© Mannheimer Morgen, Samstag, 07.07.2018