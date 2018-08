Zu laut und zu lang

Anzeige

Wie kann eine Stadt - zeitlich gesehen - so eine Veranstaltung wie die Toxicator in der Maimarkthalle genehmigen? Die Nachtruhe beginnt ab 22 Uhr bzw. mit Ausnahmen um 23 Uhr. Vor einigen Jahren hat entweder Bon Jovi oder Robbie Williams sein Konzert um ca. 5-10 Minuten überzogen und musste eine erhebliche Strafe dafür bezahlen. Wieso wird dann so eine Veranstaltung bis um 7 Uhr (!) genehmigt, die selbst Einwohner in Mannheim-Feudenheim vom Schlafen abhält (und das ausgerechnet am Wochenende, wo man sich selbst erholen möchte)? Laut Ihres Zeitungsartikels im MM darf ich zitieren: Einige Gruppen "...brachten das Zwerchfell zum Beben ...". "So konnten sich die 12 000 Besucher unbeschwert ihre Eingeweide massieren lassen." Und leider nicht nur die! Ich jedenfalls bedauere die direkten Anwohner an der Maimarkthalle, die regelmäßig (teilweise jedes Wochenende) beschallt werden. Stört dort keinen die Geräuschkulisse, oder wie halten die das aus?