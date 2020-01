Zu viel Lob für die Grünen zum 40. Geburtstag

Zum Artikel „In der Mitte angekommen“ vom 11. Januar:

Als ich die Samstagsausgabe vom 11. Januar anfing durchzublättern, dachte ich im ersten Moment, ich hätte am Kiosk versehentlich die Geburtstagsausgabe einer grünen Parteizeitung gegriffen, anstatt Ihre Zeitung. Es stellte sich aber dann doch schnell heraus, dass ich die richtige Zeitung erwischt hatte, Sie aber den 40. Geburtstag der Grünen zum Anlass genommen hatte, diese Ausgabe ganz im Zeichen dieses Ereignisses zu gestalten.

Als Gratulant trat dann schon auf der Titelseite ein politischer Experte Ihrer Zeitung auf. Noch im letzten Jahr hatte Herr Serif die Wahl der neuen Parteivorsitzenden der SPD zu einem unsachlichen und unverschämten Kommentar benutzt, zeigt er aber hier, dass er auch anders kann, wenn die politische Grundrichtung ihm angenehm ist. Neben der mittlerweile üblichen Lobhudelei über die Partei der Grünen, die im Kern, seiner Ansicht nach, sich treu geblieben und die einzige Partei ist, die sich glaubhaft für die Umwelt einsetzt, macht er sich auch noch die Mühe, in einer „Analyse“ der politischen Situation, sämtliche anderen Parteien mit Ausnahme der CDU zu politischen Randerscheinungen zu erklären. Er hat festgestellt, dass die Entscheidung, wer der nächste Kanzler wird, im „bürgerlichen Lager“, also der „Mitte“, stattfindet.

Parteipolitische Vorliebe

Nach Auffassung von Herrn Serif ist also eine Politik, die das Ziel hat, Veränderungen des Systems dort vorzunehmen, wo es in der Vergangenheit Fehlentwicklung gegeben hat, wie zum Beispiel Arbeitsmarkt, Rente, bezahlbares Wohnen, Steuerpolitik, Bildung, Altersarmut und so weiter, eher eine Forderung von Parteien, die die Ränder der Gesellschaft bedienen.

Wie eine solche Politik mit einer grün-schwarzen Regierung auf Bundesebene, die von Herrn Serif offensichtlich herbeigesehnt wird, in Zukunft aussehen wird, kann man ja schon in unserem eigenen Bundesland Baden-Württemberg sehen, wo die Generalprobe ja schon länger läuft. Bei größtmöglicher Schonung der Wirtschaft werden die Kosten für die erforderlichen Umweltmaßnahmen, vorzugsweise durch die Normalbürger finanziert, während andere Verursacher der Umweltproblematik unter dem Deckmantel des Schutzes von Arbeitsplätzen mehr oder weniger ungeschoren davonkommen.

Andere Probleme, wie die oben geschilderten, haben in dieser Konstellation keine wirkliche Priorität. Wer diese Politik als die „Mitte“ bezeichnet, meint natürlich damit, dass diejenigen Wähler, die eben nicht zur Mitte gehören, wie Rentner, Arbeitslose, Niedriglöhner und Arbeitnehmer in unterbezahlten Jobs (Pflege, Logistik und anderen), Kranke und Pflegebedürftige in diesem System keinen Platz finden, da sie ja eher den „Rändern“ zugeordnet werden.

Ich habe keine Probleme damit, wenn zum 40-jährigen Bestehen der Grünen eine sachliche Information und ein Rückblick zu der bewegten Geschichte der Grünen stattfindet. Auch wenn ich kein Anhänger dieser Partei bin, denke ich schon, dass diese Partei die Politik in Deutschland nicht nur in der Vergangenheit beeinflusst hat, sondern auch in Zukunft beeinflussen wird.

Aber dass dieser Anlass in einem Kommentar eines Einzelnen, der seine parteipolitische Vorliebe nur schwer verbergen kann, dazu benutzt wird, um Stimmung zu machen für seine Wunschkoalition, wird dem Anspruch einer ausgewogenen Information für die Leser nicht gerecht.

