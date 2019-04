Die neuen Mannheimer Planken bei der Eröffnung im April. © Ruffler

Zu Fahrradstellplätzen in der Mannheimer Innenstadt:

Auch zur Eröffnung der Planken sind wir, wie viele andere Bürger auch, mit dem Fahrrad gefahren. Bei der Umgestaltung der Planken wurden alle Bäume mit entsprechenden Ringen umgeben. Diese sollen zum Sitzen und Ausruhen genutzt werden. Ein kleines Piktogramm zeigt an, dass diese Ringe nicht als Fahrradständer benutzt werden sollen.

So waren auch an einigen wenigen Baumringen zur Eröffnung Holzplatten zum Sitzen auf die Ringe montiert, so dass ein Anschließen eines Fahrrades nicht mehr möglich war. Das ist im Sinne dieser Ringe richtig. Allerdings möchte Mannheim zur Fahrradstadt werden und möglichst viele Bürger dazu bringen, mit dem Rad in die Innenstadt zu fahren. Versicherungstechnisch heißt es aber, dass ein Fahrrad angeschlossen sein muss.

Bügel kontrollieren

Dazu muss ich feststellen, dass es im Innenstadtbereich viel zu wenig Fahrradständer gibt. Könnte man nicht an den seitlichen Zufahrtsstraßen nachbessern? Im Übrigen müssen die vorhandenen Bügel hin und wieder kontrolliert werden. Wenn nur noch wenige Teile eines Fahrrades an so einem Bügel hängen, kann man nicht davon ausgehen, dass das Rad noch benutzt wird. Also entsprechend entfernen und für Fahrräder die Stellfläche freimachen.

