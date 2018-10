Zunehmende Versteinerung

Zum Artikel „Lob für die grünen Daumen“ vom 1. Oktober:

Über die Würdigung der Teilnehmer des Blumenschmuckwettbewerbs durch Frau Bürgermeister Felicitas Kubala und Herrn Bernd Otto, Vorsitzender des Kreisgartenbauverbandes, habe ich mich sehr gefreut. Dieser Wettbewerb ist ökologisch sinnvoll und anerkennungswert.

Wie ökologisch wertvoll sind jedoch die immer mehr zunehmenden Versteinerungen und Umwandlungen in Geröllwüsten der ehemaligen grünen Vorgärten? Was oder wie tragen diese Geröllhalden zur Vielfalt der Ökologie bei? Warum wird diesen sinnlosen Versteinerungen nicht ein Stopp verordnet? Allein in der Waldhornstraße in Neckarau sind acht Vorgärten in Geröllhalden umgewandelt worden. Eine Supergeröllhalde befindet sich an der Ecke Brunhildestraße/Tannhäuserring 15 in Neckarau.

Zur Kasse bitten

Es wäre gut und schön, wenn sie auch mal auf die immer mehr werdenden Versteinerungen der Vorgärten hinweisen würden. Eigentlich gehören diese „Steinwüsten-Freaks“ mit einer Ökoabgabe oder Ökosteuer zur Kasse gebeten. Denn Umweltschutz fängt doch im Kleinen an, oder?

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/2RDaxkC

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 30.10.2018