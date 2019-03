Zwei Billionen Euro in der Sonne Afrikas verdunstet

Zum Artikel „Die größten Gegner sind Terror und Bestechlichkeit“ vom 16. Februar:

Die Probleme Afrikas – Unterdrückung, Armut, Korruption und Kriege – sind Fluchtursachen, die uns nicht kalt lassen können. Ein Rezept hat niemand, es wäre nobelpreisverdächtig. Entwicklungsgelder landen häufig in den falschen Taschen von korrupten Eliten, militärisches Eingreifen will niemand und Hilfsorganisationen sind offensichtlich hilflos. Mir fällt keine Lösung ein, die realistisch wäre und gleichzeitig moralisch zweifelsfrei.

Wie sollen eigene wirtschaftliche Aktivitäten erwachen, wenn man in Bettlerhaltung verharrt? Wie soll das Entwicklungshemmnis Tribalismus und die Verantwortungslosigkeit bekämpft werden? Migration nach Europa macht alles nur schlimmer, weil sie eine grundlegende Änderung der Verhältnisse vor Ort erschwert. Obendrein ist der CO2-Fußabdruck eines Mitteleuropa-Bewohners rund zehn mal so groß wie der eines Menschen in Afrika.

Ausgleich für Unrecht

Unter der Fahne des altlinken Internationalismus – Völker, hört die Signale! – glaubte Merkel und ihre Gefolgschaft, eine moralisch begründete Migrationspolitik durchziehen zu müssen, auch um koloniales Unrecht vor über hundert Jahren auszugleichen. Dabei war das deutsche Kaiserreich gegen Ende des 19. Jahrhunderts auf die kümmerliche Resterampe der klassischen Kolonialimperien von Spanien, Frankreich und Großbritannien angewiesen.

Nachdem über 60 Jahre Entwicklungshilfe mit einem Geldregen von bis zu zwei Billionen Dollar (Volumen von sechs Marshallplänen der 1950er Jahre fürs zerstörte Europa) praktisch unter der Sonne Afrikas verdunstet sind, soll der Nachbarkontinent, siehe Marrakesch-Pakt, nun durch Menschenexport nach Europa entlastet werden.

Hilfe sinnlos

Die meisten Probleme Afrikas sind selbsterzeugte, wie kritische Stimmen afrikanischer Oppositioneller belegen. Hilflos sieht man zu, wie die Bevölkerung mit sechs bis sieben Kindern pro Frau bei kurzer Generationenfolge von kaum 20 Jahren weiter wächst. Solange Afrika seine dynamische Menschenvermehrung nicht selbst in den Griff bekommt, ist jede Hilfe von außen sinnlos. Jeder Volkswirtschaftler kennt den Zusammenhang: Wächst die Bevölkerung schneller als die wirtschaftliche Leistung, vermehrt sich die Armut.

