Zweifel an einer würdigen Trauerbewältigung

Anzeige

Zum Artikel „Persönliches Gedenken im Netz“ vom 8. Mai:

Was kann im öffentlich zugänglichen Netz persönlich, menschenwürdig und zartfühlend im Zusammenhang mit einem Trauerfall sein? Das widerspricht sich doch meines Erachtens schon von selbst. Aber hier geht es noch nicht einmal um eine alltägliche allgemeine Thematik, hier geht es um einen höchst sensiblen, sehr intimen, persönlich geschützten Raum.

Mir erschließt sich nicht, warum es für Angehörige immer schwieriger werden soll, eine Grabstelle zu besuchen. Die räumliche Entfernung von einer Grabstätte oder von Angehörigen kann durchaus auch anders als rein virtuell und damit unpersönlich überbrückt werden. Ist es nicht vielleicht auch die persönliche Bequemlichkeit, die einen Angehörigen davon abhält, in stiller Zwiesprache eine Grabstätte zu besuchen? Und alte Menschen zum Beispiel, die körperlich gehandicapt sind, sind nicht diejenigen, die dann im Internet den Kontakt zu ihren Angehörigen suchen oder per Internet in stiller Persönlichkeit des Toten gedenken.