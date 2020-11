24 Überraschungen fürs Haustier

Alle Jahre wieder ringen Eltern, Lebenspartner und Freunde mit der Frage: Ist mein Gegenüber nicht langsam zu alt für einen Adventskalender? Die Antwort lautet wohl auch unter den Erwachsenen in den meisten Fällen: Nein! Lediglich 33 Prozent der Befragten ab 18 Jahren gaben laut einer Umfrage des Statistikportals Statista im Jahr 2019 an, keinen Adventskalender zu besitzen. Die Beliebtheit der 24 Türchen zeigt sich auch in den Wochen vor dem 1. Dezember im Einzelhandel, in Ratgeber-Magazinen oder im Netz. Dort findet man in der Vorweihnachtszeit unzählige Ideen für außergewöhnliche Neuauflagen des klassischen Schokokalenders. So auch Versionen für Vierbeiner: In der Zoofachhandelsfiliale „Futterhaus“ stehen verschiedene Adventskalender und weihnachtliche Spielsachen für Tiere im Regal (Bild). 24 Leckerlis für den Hund, die Katze oder den Chinchilla. Und bei den Herrchen kommt Weihnachtsstimmung natürlich auch beim Backen, Basteln und Vorlesen auf – mit Geschichtenkalendern, Rätselkalendern, Rezeptkalendern oder 24 kleinen Geschenken für noch unbekannte „Freundinnen“. Bei dieser Aktion, die in diesem Jahr in den sozialen Netzwerken kursiert, lernen sich Frauen digital kennen und schicken sich dann kleine Überraschung zu. soge (Bild: Andreas Arnold/dpa)

