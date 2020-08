Ab ins Tal

Eine spektakuläre Aussicht auf die umliegenden Alpen genießt diese Kuh. Weil sie leicht verletzt ist, wurde sie in dieser Woche mit dem Helikopter vom Alpabzug am Klausenpass im Schweizer Kanton Uri anlässlich der sogenannten Bodäfahrt ausgeflogen. Die Bodäfahrt ist normalerweise einer der Höhepunkte im Veranstaltungskalender des Kantons. Rund 50 Älplerfamilien ziehen dabei mit insgesamt mehr als 1000 Kühen von den höheren Weiden in 1600 bis etwa 2000 Metern Höhe innerhalb der Augustwochen auf die niedrigeren Weiden des Urnerboden auf etwa 1370 Metern Höhe. Im Gegensatz zur Alpfahrt werden die Tiere nicht per Lastwagen, sondern zu Fuß auf ihren neuen Standort getrieben. Normalerweise wird dieser Abtrieb begleitet von einem Dorffest, bei dem traditionelle Musik gespielt wird und bei dem den Besuchern von der örtlichen Alkäserei Urnerboden etliche Produkte der Älpler-Familien zum Verkauf angeboten werden. Aufgrund der Covid-19-Pandemie muss diese Veranstaltung in diesem Jahr jedoch leider ausfallen. Den Kühen dürfte das allerdings egal sein. Bis zum Herbst können sie sich nun das frische Gras des Urnerbodens im Tal schmecken lassen, ehe sie wieder zurück in ihre Ställe oder sonstigen Winterquartiere müssen. mics/dpa

