"Auf Augenhöhe"

Am Sonntag ermittelt Sibel Kekilli wieder als Hauptkommissarin Sarah Brandt in "Borowski und der Himmel über Kiel". © NDR

Die Rolle als rebellische Türkin in Fatih Akins Drama "Gegen die Wand" machte sie 2004 bekannt: Sibel Kekilli gilt heute als eine der interessantesten deutschen Schauspielerinnen. Seit fünf Jahren ist sie regelmäßig als " Tatort"-Kommissarin aktiv. In den Kieler Folgen der populären Krimireihe ermittelt die 34-Jährige als Sarah Brandt an der Seite von Axel Milberg als Kommissar Klaus Borowski.

...

© Mannheimer Morgen, Samstag, 24.01.2015