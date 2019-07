Auf dem Weg zu den Sternen

Insa Thiele-Eich (Bild) und Suzanna Randall. Diese Namen könnten 2020 in die Geschichte eingehen, wenn der Plan der Initiative „Die Astronautin“ aufgeht. Beide Frauen werden derzeit zu Astronautinnen ausgebildet, und das ist nicht selbstverständlich. Denn bislang gab es elf deutsche Männer im All, aber keine einzige Frau.

Warum das so ist? Darüber kann Inka Helmke, Geschäftsführerin der Stiftung „Erste deutsche Astronautin gGmbH“ nur spekulieren. „Weil es in diese Richtung keine großen Bemühungen gab“, vermutet sie. Bei der US-Raumfahrtbehörde NASA sei es üblich, bei Stellenausschreibungen Astronauten und Astronautinnen gleichermaßen zu suchen. „Europa und Deutschland haben das nicht für möglich oder nicht für nötig gehalten“, sagt Helmke. Einen Versuch, deutsche Astronautinnen ins Weltall zu schicken, gab es in den 1980er Jahren. Zwei Astronautinnen wurden damals ausgebildet: Renate Brümmer und Heike Walpot. Und sie schafften es sogar ins finale Team, bestehend aus fünf Anwärtern. Für den Flug ernannt wurden letzten Endes aber zwei männliche Kollegen. Die Frauen nahmen ihre vorherigen Berufe wieder auf, und alle Bemühungen, die erste deutsche Frau ins All zu schießen, verliefen im Sande.

Wer danach in den Weltraum flog, war männlich. Zuletzt war es Alexander Gerst, der auch Auslöser für die Gründung der privaten Initiative „Die Astronautin“ war. Die Öffentlichkeit verfolgte seine Mission mit großem Interesse, und das entfachte die Frage aufs Neue: „Warum war noch keine deutsche Frau im All?“

Claudia Kessler ist Diplom-Ingenieurin für Luft-und Raumfahrt und hat viel Erfahrung im „Space Business“. Sie hakte bei ESA, der Europäische Weltraumorganisation, und beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) nach. Die Antwort: Eine tolle Idee, aber es gebe keine Anwärterinnen. Kessler sammelte ein Experten-Team um sich, gründete die Initiative „Die Astronautin“ und einigte sich mit dem DLR darauf, dass die Initiative die Ausschreibung übernimmt und das DLR die medizinische Untersuchung der Bewerberinnen. Der Startschuss war gefallen.

400 Frauen bewarben sich 2016 für die Stelle als Astronautin. Sie durchliefen ein einjähriges Bewerbungsverfahren mit psychologischen und physiologischen Tests. 2017 wurden in Kooperation mit DLR und Airbus zwei Astronautinnen ausgewählt: Insa Thiele-Eich, Meteorologin aus Bonn, und Nicola Baumann, Eurofighter-Pilotin aus Köln. Baumann schied kurze Zeit später aus, da sie sich beruflich umorientieren wollte. Für sie wurde Suzanna Randall nachnominiert.

Beide trainieren seitdem für ihre Mission ins All, etwa mit Zentrifugen- und Parabelflügen in Russland, und Tauchgängen, bei denen unter Wasser Experimente durchgeführt werden, um die Schwerelosigkeit zu simulieren. Nebenbei machen sie den Tauchschein und einen Flugschein, der sie dazu berechtigt, kleinere Maschinen zu fliegen.

In dieser Zeit bekam Insa Thiele-Eich, die ursprünglich aus Heidelberg kommt, ihr drittes Kind. Eine Sache, die für sie selbstverständlich war, für ihr Umfeld nicht. „Viele dachten, das war’s jetzt mit dem Flug ins All. Nur mein Mann und ich haben da widersprochen“, erinnert sie sich. Sie machte mit ihrem Training weiter, tauschte das Laufen gegen Schwimmen aus. Ihr Mann nahm Elternzeit, gemeinsam managen sie den Haushalt. „Wir führen eine gleichberechtigte Elternschaft“, sagt Thiele-Eich.

Ob sie oder Randall ins All fliegen wird, entscheidet sich kurz vor Start, denn eine dient als Backup für die andere. Die Auserwählte soll mit einer Kapsel zur Raumstation ISS starten – Space X und die russische Sirius haben noch Plätze frei. Doch zuerst muss die Initiative das Geld zusammenbekommen: Es fehlen noch 50 Millionen Euro. Die Verantwortlichen verhandeln derzeit mit dem Wirtschaftsministerium, da ein Teil des Geldes von der Regierung kommen soll. „Die elf Männer sind steuerfinanziert ins All geflogen, warum sollte die Regierung den Flug unserer Astronautin nicht mitfinanzieren?“, fragt Helmke.

An Bord der ISS soll die Astronautin erforschen, welche Auswirkungen die Schwerelosigkeit auf den weiblichen Körper hat. Das ist ein Ziel dieser Mission. Das andere hat ideellen Wert: Ein Vorbild für Mädchen und Frauen sein. „Durch unsere Initiative begeistern wir Kinder nicht nur für astronautische Raumfahrt, sondern machen sichtbar: Natürlich können Frauen ins All fliegen!“, ist Thiele-Eich überzeugt.

