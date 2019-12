Auf der Spur des Wassers

Kleine Brücken und verwinkelte Häuser lassen sich bei einer Tour entlang der Lechkanäle in Augsburg entdecken. Kein Zweifel: Ohne das Wasser wäre die drittgrößte in Bayern heute nicht das, was sie ist. Das Wasser trug maßgeblich zum Wohlstand der Stadt bei und brachte ihr dieses Jahr die Weltkulturerbe-Auszeichnung der Unesco für das alte Wassermanagementsystem. Schon die Römer siedelten aus guten Gründen hier, am Zusammenfluss von Lech und Wertach, sie machten sich die Kraft des Gebirgswassers zunutze. Im Mittelalter bauten die Augsburger Kanäle und unterirdische Kühlschränke, leiteten das Wasser kreuz und quer durch die Stadt. Es ist noch heute allgegenwärtig in der Stadt, die knapp 300 000 Einwohner zählt. Wer durch die Straßen und Gassen schlendert, findet kaum einen Ort, an dem es nicht rauscht. 190 Kilometer Kanäle verlaufen durch Augsburg, viele mit Wasserrädern oder anderen Arten von Wasserkraftwerken ausgestattet. Alle stellen Strom für ein paar Dutzend Haushalte her. dpa-tmn/Bild: M. Augsburger/Augsburger Wassermanagement System/dpa-tmn

