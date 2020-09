Aufrecht übers Wasser

Auf einem Stand-up-Paddle gleitet eine Frau in der vergangenen Woche über den Masurensee an der Sechs-Seen-Platte bei Duisburg. Auch am Wochenende soll es in vielen Regionen Deutschland warm werden – beste Gelegenheit für den Freizeitspaß auf dem Wasser. Bei der auch Stehpaddeln genannten Sportart kommen ein schwimmfähiges Brett und ein langes Stechpaddel zum Einsatz. Fitnesstrainer loben, dass durch die ständige Bemühung, Balance zu halten, der Gleichgewichtssinn, die Kraft und die Koordination gestärkt werden und so ein gelenkschonendes Ganzkörpertraining stattfindet. Die Ursprünge der Sportart werden polynesischen Fischern vor Tahiti zugeordnet, die sich in ihren Kanus stehend auf dem Meer bewegen. Auch in Asien sind aber Ein-Mann-Bambusflöße im Einsatz, bei denen im Stehen neben Stangen auch Paddel eingesetzt werden. Surflehrer auf Hawaii sahen im Stehpaddeln eine angenehme Fortbewegungsart, um mit dem Paddel schneller vom Ufer zu den wellenbrechenden Riffen zu gelangen. Durch die erhöhte Position auf dem Board hatten sie zudem einen besseren Überblick über ihre Schüler. Inzwischen haben die Boards, die die zwischen 1,80 und über vier Metern lang sind und auch aufblasbar angeboten werden, einen festen Platz im Freizeitsport. se(Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.09.2020