Bärenstark

Ein Eisbär streckt und räkelt sich auf einem gefrorenen See im norwegischen Spitzbergen. Der Natur- und Tierfotograf Paul Williams hat den Koloss entdeckt, als er auf dem Weg zum Nördlichen Polarkreis war. Angelockt vom Geruch des Essens, das die Forscher an Bord hatten, kam der Bär erst recht nah an ihr Boot heran, machte es sich dann aber doch lieber auf dem Eis bequem. „Er war sehr neugierig “, erzählt Paul Williams. „Und er schien frustriert, weil er sich die ganze Mühe für nichts gemacht hatte, und dann fing er an, seine Posen zu machen.“ Es habe ausgesehen, als würde der Bär Yoga machen. „Es war einer dieser Momente, wenn du die Kamera herunternimmst, nur um das, was gerade passiert, auch wirklich wahrzunehmen, einfach magisch.“ Der Eisbär sei in gut genährtem Zustand gewesen, doch der Klimawandel bedrohe die Region, was künftig auch die Tiere und ihren Lebensraum betreffen werde. Bei einem Tauchgang hat der Fotograf diese Auswirkungen am eigenen Körper erfahren. Das Wasser habe eine Temperatur von nur wenigen Grad unter Null gehabt. „Das ist nicht normal.“ Derzeit gibt es nach Daten der Weltnaturschutzunion IUCN weltweit noch etwa 26 000 Eisbären. Ihr Bestand werde Prognosen zufolge bis 2050 um 30 Prozent zurückgehen. Bild: Paul Williams/Animal News Agen/action press

© Mannheimer Morgen, Samstag, 14.12.2019