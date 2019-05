Bässe und Lederstiefel

Do you really want to hurt me? Die Zeilen schmachtet Boy George mit geschminkten Gesicht in bunten Kultklamotten. Klänge, die die britische Popgruppe „Culture Club“ mit ihrem Leadsänger in aller Welt bekannt machte. Jetzt steht die Popikone der 1980er Jahre auf der Bühne eines Museums in Liverpool. Dank der Holografie, der Herstellung, Speicherung und Wiedergabe dreidimensionaler Bilder, die

...