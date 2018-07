Baumwolle mit Bioqualität

Anzeige

Heute gekauft, morgen schon out: Die Mode wandelt sich rasend schnell. Wer mitmacht und immer das Neuste tragen möchte, der verbraucht sehr viele Ressourcen. Wer diesem Trend entgegenwirken will, sollte drei Wege einschlagen: Weniger auf Neuware und mehr auf gebrauchte Kleidung setzen. Beim Neukauf auf die richtigen Textilien achten. Und die Kleidung, die er nicht mehr will, weitergeben. Dazu rät der Naturschutzbund Deutschland:

Lange nutzen

Statt immer wieder neue Kleidung zu kaufen, ist es nachhaltiger, Kleidung gut zu pflegen und lange zu tragen. Ist sie kaputt, sollte man sie reparieren. Und: Am besten auch Stücke aus zweiter Hand kaufen – also aus Secondhand-Läden, von Flohmärkten oder Kleidertausch-Partys.

Die richtige Auswahl

So mancher Stoff wird chemisch behandelt. Zum Beispiel wird laut Naturschutzbund konventionelle Baumwolle Pestiziden und krebserregenden Chemikalien, Farbstoffen, Weichmachern, Bleichmitteln und Schwermetallen ausgesetzt. Das schadet der Umwelt. Statt daher etwa auf chemisch behandelte Holzfasern wie Tencel und Viskose sowie Chemiefasern wie Polyester, aber auch Leder und der erwähnten Baumwolle zu setzen, kann man zum Beispiel Wollprodukte wählen, die aus kontrolliert biologischer Tierhaltung (kbT) stammen. Und bei Baumwolle auf Bioqualität achten, bei Leder auf das IVN-Naturleder-Label.