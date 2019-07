Blick in den Himmel

Er ist weit weg und liegt als Motiv so nah: Der Mond, im Bild leuchtend über der Christuskirche in der Mannheimer Oststadt, aufgenommen am 16. Juni. Der französische Maler Louis Daguerre soll bereits um 1838 eine Aufnahme vom Mond gemacht haben – die erste Astrofotografie der Welt. Jahrzehntelang richteten Menschen ihre Kameras auf unseren Trabant, um seine Geheimnisse zu entdecken und seine Farben einzufangen: Im Winter ist sein Licht gelblich und hell, im Spätsommer bläulich und fahl. Mit dem technischen Fortschritt veränderte sich auch die Wahrnehmung des Himmelskörpers: Von einer schönen Scheibe wurde der Mond zu einem Sehnsuchtsort, den es zu entdecken galt. Menschen sahen auf seiner Oberfläche Berge und Krater und malten sich aus, wie sie untersucht – und eines Tages besucht werden könnten. mica (Bild: Keiper)

