Blick in Einsteins Kopf

Als Leihgabe sind die winzigen Schnitte jetzt nach Münster gekommen und werden dem Publikum noch bis Oktober 2019 wie auf einem Altar in einer pyramidengleichen gläsernen Box gut beleuchtet präsentiert. Der Versicherungswert: 100 000 US-Dollar.

Während dieses Genie-Gehirn aber nach dem Ableben der Wissenschaft keine neue Erkenntnisse brachte, lieferten viele angehende Taxifahrer in London den Hirnforschern wichtige Fakten. Ihre Gehirne wurden vermessen, bevor sie sich jahrelang quälten und die Straßennamen in Englands Hauptstadt für die Taxi-Prüfung auswendig lernten. Nach der Prüfung kamen sie erneut in die Röhre und das überraschende Ergebnis: Das für die Orientierung wichtige Hirn-Areal war messbar angewachsen. Und das bei erwachsenen Menschen – für die Demenzforschung eine wichtige Erkenntnis. All das erfährt der Ausstellungsbesucher über Video, wenn er sich in das Original-Taxi setzt.

13 Themenbereiche

Die Ausstellung ist aufbereitet in 13 Themenbereiche. Darunter die Anatomie des Gehirns, Entwicklung und Evolution sowie psychische Erkrankungen. Weitere Bereiche sind unter anderen die Hirnforschung, Schlaf und Traum, die Gefühle, das Ich-Bewusstsein, die Verhaltenssteuerung und Drogen. „In jeder Generation in der Weltgeschichte gab es Menschen, die Drogen genommen und sich berauscht haben. Das scheint in unserer DNA zu liegen“, sagt Kuratorin Lisa Klepfer.

Auch ein Original-Picasso fehlt nicht in der Ausstellung. Die Leihgabe stammt aus dem Kunstmuseum Pablo Picasso in Münster. Daneben hängt ein Bild, das ein Schimpanse gemalt hat.

„Wie Kreativität im Gehirn entsteht ist eine weitere spannende Frage“, sagt Museumschef Jan Ole Kriegs und schiebt hinterher: „Die Frage, warum das eine Kunst ist und das andere nicht, können wir nicht beantworten.“

