Bunte Eier gehören zu Ostern

Ob im Nest ausgelegt, an Frühlingszweige gehängt oder einfach zum Essen zwischendurch – was wäre Ostern ohne bunte Eier? Für die Tradition gibt es mehrere Erklärungen. Einerseits standen Eier in vielen Religionen für das Leben, rot gefärbt versinnbildlichten sie im christlichen Glauben den Opfertod und die Wiedergeburt Christi. Eine zweite Erklärung hängt mit der Fastenzeit zusammen: Um Eier von Aschermittwoch bis Ostern lagern zu können, wurden diese gekocht und markiert. Auch heute färben wir noch gerne Eier – allerdings eher, weil es als bunte Dekoration schön aussieht. Die Deko-Experten von „Blumen – 1000 gute Gründe" wissen, wie sich so der Frühling ins Haus holen lässt. Zum Beispiel, indem man die Schalen mit einem Muster von echten Blüten verziert. Dazu einfach im Garten ein paar Frühlingsblüten abschneiden, möglichst glatt auf das Ei legen, das Ganze mit einem Feinstrumpf fixieren und färben. Das funktioniert auch mit Materialien aus der Natur: Zwiebelschalen oder Kurkuma färben zum Beispiel gelb, Rote Bete rot, Petersilie grün und Blaubeeren blau. Hierfür kocht man mit der gewünschten Zutat einen Sud und legt die Eier darin ein. Ein Schuss Essig intensiviert dabei die Farbe.

