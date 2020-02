Da sein in der Krise – im Netz

Im Büro von Youth-Life-Line gehen Hilferufe von Jugendlichen in seelischer Not per E-Mail ein – und werden von Gleichaltrigen betreut. Ihre Antworten könnten hilfreicher sein als die von Fachkräften, so die Idee hinter dem Projekt, das sich zum Teil aus Spenden finanziert.

Lotte ist Studentin und Beraterin bei Youth-Life-Line. Mit Sozialpädagoge Markus Urban bespricht sie, wie sie einem Jugendlichen antworten kann, der sich mit einem Problem gemeldet hat. © Willmann

Nur das Rauschen der Heizung übertönt die Stille in dem Raum. Manchmal hört man das Tippen auf einer Computertastatur. Eine fast meditative Gelassenheit liegt hier im Büro der Tübinger Youth-Life-Line, könnte man meinen. Aber auf den Bildschirmen, vor denen an diesem Nachmittag sechs Studenten sitzen, spielen sich oft Dramen ab. Hier melden sich Jugendliche per E-Mail, die meist mit ... ...

