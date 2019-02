Das Böse im Wolf

Eine Videowand zeigt eine Szene aus dem Märchen „Rotkäppchen“. Vor rund zwölf Jahren kam der Wolf zurück nach Deutschland. Seitdem vermehrt sich das streng geschützte Raubtier prächtig, so dass sich Probleme häufen und Vorurteile wachsen. Das Brandenburger Wolfs- und Herdenschutzinformationszentrum, in dem die Videoleinwand aufgebaut ist, will aufklären und die Konflikte darstellen. Nun beschäftigt sich auch eine Ausstellung im Kölner Wallraf-Richartz-Museum mit dem Wolf. Bis Ende April sind in der Schau „Zwischen Mythos und Märchen“ etwa 30 Wolf-Darstellungen seit dem 16. Jahrhundert zu sehen. Im deutschen Märchen und im Volksglauben überwiegt das Bild vom blutrünstigen Monster – warum, dazu hat der Kurator eine Theorie entwickelt: Thomas Ketelsen verweist auf die antike Legende von König Lykaon, der Menschenopfer darbringt. Die Götter verwandeln ihn daraufhin zur Strafe in einen Wolf. Die Geschichte fand große Verbreitung. Der Wolf stünde demnach für die Überschreitung zivilisatorischer Grenzen, für das Tier im Menschen schlechthin. Im bekanntesten Wolfsmärchen „Rotkäppchen“ wiederum symbolisiert er die sexuelle Gier des Mannes. Eigentlich ist es also nie das Tier, das böse ist, sondern der darin versteckte Mensch. dpa/Bild: dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 16.02.2019