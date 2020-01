Das Unperfekte zeigen

Interessieren Sie sich für Fußball, haben Sie einen Lieblingsverein?

Nikita Teryoshin: Ich bin Borussia-Dortmund-Fan. Seit ich in Berlin lebe, komme ich noch seltener ins Stadion als zuvor, aber selbstverständlich fiebere ich jeden Spieltag mit. Am schönsten ist es, wenn ich den Spaß am Fußball mit der Arbeit verbinden kann, also Fotos direkt im Signal Iduna

...