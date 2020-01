Dem Himmel ganz nah

Sie schließt die Augen, nur für einen Moment. In Gedanken spult Palazzo-Star Emily Kinch noch einmal die ersten Bewegungsabläufe ihrer Nummer ab. Wenige Minuten später schwingt sie sich in die Lüfte, bis unter die Zeltkuppel. Dort, hoch über den Köpfen der Zuschauer, eröffnet sie ihren Tanz in einem stählernen Gebilde, schlingt ihren Körper um die silbrigen Bögen. Die Leichtigkeit und

...