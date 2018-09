Der beste aller Detektive

Die "Studie in Scharlachrot" erzählt die Geschichte von einem Amerikaner, der ohne äußere Verletzungen tot in einem verlassenen Londoner Haus aufgefunden wird. An die Wand wurde mit Blut das deutsche Wort "Rache" geschrieben. Unter der Leiche liegt ein Trauring. Scotland Yard nimmt einen Verdächtigen fest, muss ihn aber wieder laufenlassen, weil inzwischen ein zweiter Mann ermordet wurde.

...