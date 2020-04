Der Frühling ist da!

Überall blühen Osterglocken, Tulpen und andere Blumen am Wegesrand – und sie zeigen, dass der Lauf des Lebens weitergeht, dass die Natur einfach weiter macht. Ganz unbeeindruckt von der Corona-Krise spendet die Natur damit auch Hoffnung für eine im wahrsten Sinne des Wortes blühende Zukunft. Die Corona-Krise zwingt jedoch etwa die niederländischen Blumenzüchter zu bitteren Maßnahmen: Zum ersten Mal in Jahrzehnten mähen sie die blühenden Tulpenfelder ab, mehrere Wochen bevor die Blumen ausgeblüht sind. Dadurch hoffen sie, dass der Tulpen-Tourismus gestoppt wird und das Coronavirus eingedämmt werden kann. Jedes Jahr im Frühjahr verwandeln die blühenden Tulpenfelder die Landschaft vor allem rund um Den Haag im Westen des Landes zu einem gigantischen bunten Teppich. Jährlich besuchen Millionen Touristen aus aller Welt die Region zur Tulpenblüte. Doch angesichts der Corona-Maßnahmen in diesem Jahr wurden die Ausflüge untersagt. Dennoch hatten Tausende am Osterwochenende die Verbote missachtet. Die Tulpen auf dem Bild jedoch stehen im rheinland-pfälzischen Klein-Winternheim, wo sie weiterhin auf einem Acker wachsen dürfen, bis jemand kommt und sie pflückt – denn es ist ein Feld zum Selberpflücken. mics/Bild: dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 18.04.2020