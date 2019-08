Mohammed Alaa al-Jaleel, auch bekannt als „Der Katzenmann von Aleppo“, versorgt eine Katze im Ernesto’s Cat Sanctuary, das er in Kafr Naya betreibt. Während des syrischen Krieges 2012 arbeitete Mohammed Alaa al-Jaleel als Krankenwagenfahrer in Aleppo, wo er auf dem Heimweg nach der Arbeit Lebensmittel für streunende und verlassene Katzen verteilte. Drei Jahre später begann er, nach lebenden Katzen in den vom Krieg verwüsteten Gebieten zu suchen und sie mit nach Hause zu nehmen. Später im Jahr sammelte er mit Hilfe einer italienischen Katzenliebhaberin Geld und Spenden. Dies ermöglichte es ihm schließlich, einen Zufluchtsort für verlassene Katzen einzurichten. Es wurde „Das Haus der Katzen Ernesto“ genannt, nach einem geliebten Haustier der italienischen Katzenfreundin Alessandra, das an Krebs gestorben war. In ausgebombten Gebieten und unter den Trümmern sucht Mohammed Alaa al-Jaleel weiterhin nach noch lebenden Tieren, die seine Hilfe brauchen – und rettet sie. Er nimmt sie mit in sein Ernesto’s Cat Sanctuary, wo sie eine Zuflucht finden. Neben mehr als 200 Katzen beherbergt die Einrichtung heute außerdem auch Hunde, Affen, Kaninchen und andere Tiere und wurde zudem um einen Kindergarten und ein Waisenhaus erweitert. dpa/Bild: dpa

