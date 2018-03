Der Lederhosen-Tätowierer

Anzeige

Michael Thalhammer nimmt die Sache mit dem Branding wörtlich: Er tätowiert Lederhosen. Im oberbayerischen Sauerlach brennt er Steinbock, Hopfendolden und Gebirgssilhouetten aufs Hosenbein, aber auch Palmen, Zunftzeichen und einmal für einen Amerikaner ein Familienwappen. „Ich will Tradition mit Lässigkeit verbinden“, sagt Thalhammer. Seine Hosen sitzen lockerer als streng traditionelle Tracht, sollen auch mit T-Shirt statt Hemd getragen werden. „Ich will den Begriff Bayern moderner interpretieren“, erzählt er. Und damit ist Thalhammer eines der Vorzeigegesichter der Bayern Tourismus Marketing GmbH. „Neuschwanstein und Oktoberfest sind Selbstläufer, die muss man nicht vermarkten“, sagt Sprecherin Stephanie Scheuermann. Der derzeit viel diskutierte Begriff Heimat lasse sich am besten über Personen vermarkten. Und bei Lederhosen-Tätowierer Thalhammer funktioniert offenbar das Marketing: Neben Gästen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, hatte er auch einmal eine Delegation aus Japan zu Besuch. Mehrere Hosen gingen in die USA. Dass diese mit 1200 Euro plus rund 300 Euro fürs Branding kein Pappenstiel sind, ist ihm klar: „Das nimmt man nicht schnell im Vorbeigehen mit wie ein Souvenirglas mit Neuschwanstein-Motiv.“ dpa/Bild: dpa