Der Osterhase kommt

Das Osterfest steht in diesem Jahr unter ganz besonderen Vorzeichen – Schuld ist die Corona-Pandemie. Ob der Osterhase sich wohl trotzdem aus der Deckung traut? Einer Umfrage des Marktforschungsunternehmens Nielsen zufolge werden die Geschenke des Osterhasen in diesem Jahr jedenfalls kleiner ausfallen als sonst. Rund zwei Drittel der Verbraucher gaben an, mit geringeren Ausgaben zu planen als noch in den Jahren zuvor. Auch die Lebensmittelindustrie berichtet über einen schleppenden Verkauf von Süßwaren. Doch es gibt auch gute Nachrichten: Erstmals erwartet der ADAC keine größeren Staus vor dem Osterwochenende. Noch leere als die Autobahnen werden die Kirchen an den Feiertagen bleiben. Ein Ostern ohne gemeinsame Gottesdienste habe es noch nie gegeben, sagt der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing. „Gerade dieses höchste Fest der Christenheit verbindet uns weltweit“, so der Limburger Bischof. Deshalb sei es wichtig, Ostern zu feiern. Ganz auf die Osterpredigt müssen die Gläubigen auch nicht verzichten: Viele Gemeinden bieten ihre Ostergottesdienste nun online an, per Videostream oder als Radioübertragung. Das findet Bätzing gut, denn: „Die Botschaft der Hoffnung ist jetzt wichtiger denn je.“ mics / Bild: dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 11.04.2020